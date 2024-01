Baraboo Bancorporation Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse der Baraboo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,02 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 2,8 USD deutlich darunter liegt, was einem Unterschied von -7,28 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 2,75 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um 1,82 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Baraboo-Aktie also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, und auch die Themen rund um den Wert waren mehrheitlich negativ. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Baraboo weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch das Wertpapier in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt Baraboo mit einer Ausschüttung von 4,08 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,65 %) deutlich niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.