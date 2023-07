Interessante Signale bei Quanta Services!

Der Kurs der Aktie Quanta Services steht am 04.07.2023, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 195.71 USD. Der Titel wird der Branche "Bauwesen" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Quanta Services nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Quanta Services-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 155,46 USD. Der letzte Schlusskurs (195,71 USD) weicht somit +25,89 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (177,66 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+10,16 Prozent Abweichung). Die Quanta Services-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Quanta Services-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Quanta Services liegt mit einem Wert von 46,96 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 3 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Bauwesen" von 45,55. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

3. Dividende: Derzeit schüttet Quanta Services niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Der Unterschied beträgt 2,99 Prozentpunkte (0,19 % gegenüber 3,18 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".