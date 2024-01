Interessante Signale bei Qorvo!

Die technische Analyse der Qorvo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 98,48 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 105,39 USD liegt, was einem Unterschied von +7,02 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 99,01 USD unter dem letzten Schlusskurs (+6,44 Prozent). Insgesamt erhält die Qorvo-Aktie daher ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,74 Prozent erzielt hat, was jedoch 3,34 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 25,84 Prozent, wobei Qorvo aktuell 20,1 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wurde die Qorvo-Aktie in den letzten 12 Monaten 5 mal mit "Gut" und 9 mal mit "Neutral" bewertet, während kein "Schlecht"-Rating vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Aktuelle Kursanalysen erwarten eine Entwicklung von 5,06 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 110,73 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Qorvo waren. Die aktuelle Stimmung wird jedoch als "Neutral" bewertet, da vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.