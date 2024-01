Interessante Signale bei Propel Funeral Partners!

Die technische Analyse der Propel Funeral Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 4,48 AUD liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 5,31 AUD liegt, was einem Abstand von +18,53 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 4,89 AUD, was einer Differenz von +8,59 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Propel Funeral in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie sich nicht wesentlich von der Norm unterscheidet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass über Propel Funeral in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen wurden jedoch vor allem negative Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Dadurch bekommt Propel Funeral auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Propel Funeral zeigt, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 20 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 28, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und daher ein "Gut" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.