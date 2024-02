Interessante Signale bei Picc Property, Casualty!

Weitere Suchergebnisse zu "PICC Property and Casualty":

Die Aktie von Picc Property & Casualty wird derzeit aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft. Dies basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,5, was 35 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,07. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin.

Die technische Analyse ergibt eine neutrale Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 9,29 HKD, während der aktuelle Kurs bei 9,63 HKD um 3,66 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 9,37 HKD um 2,77 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Picc Property & Casualty in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 27,45 Prozent erzielt, was 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche, die eine mittlere Rendite von -19,62 Prozent verzeichnete, liegt die Aktie mit 47,07 Prozent deutlich darüber. Dadurch erhält sie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Picc Property & Casualty mit 5,1 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,73 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.