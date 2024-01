Interessante Signale bei Phillips!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir betrachten den RSI für Phillips auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 73,59 Punkte, was bedeutet, dass Phillips momentan überkauft ist und die Aktie somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Phillips eingestellt waren. Es gab fünf positive und acht negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Phillips daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Phillips von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Sinne hat die Aktie von Phillips in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität in den Diskussionen im Netz gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Phillips daher als "Gut" bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Phillips insgesamt 6 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", mit 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose liegt bei 121,4 USD, was einem Abwärtspotenzial von -4,91 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 127,67 USD. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Phillips daher eine "Gut"-Bewertung.