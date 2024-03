Interessante Signale bei Perrigo!

Die Analyse von Perrigo über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung schwach sind. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten Wochen standen jedoch vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Perrigo-Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält diese Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 31,34 und liegt 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 157 (Branche: Arzneimittel). Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.