Interessante Signale bei Parsons!

Die Parsons-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 52,32 USD, was einem Kurs von 62,87 USD entspricht, der um +20,16 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 61,45 USD führt zu einer Einstufung als "Neutral", was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

Analysten haben die Parsons-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was langfristig zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel liegt bei 51 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -18,88 Prozent ergibt und somit zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich eine Einschätzung als "Neutral" basierend auf den Bewertungen der Analysten.

Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Diskussionen und Interaktionen über Parsons in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Bewertung als "Gut", mit einem RSI von 29,55 und einem RSI25 von 50,24, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Quelle: MarketScreener