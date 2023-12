Interessante Signale bei Panthera!

Weitere Suchergebnisse zu "Altri":

Der Aktienkurs von Panthera hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,53 Prozent erzielt, was 27,21 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -16,69 Prozent, wobei Panthera aktuell 27,21 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Panthera bei 6,75 GBP und ist damit +19,47 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +6,97 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, weshalb das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird. Zusammenfassend ist die Aktie von Panthera bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat Panthera eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Damit wird Panthera insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.