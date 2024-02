Interessante Signale bei Palantir!

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Stimmung unter den Anlegern von Palantir ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für die Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. Dabei wurde festgestellt, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was insgesamt zu der Einschätzung "Gut" für den Titel führte. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Palantir-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 57, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Beim Vergleich mit dem RSI der letzten 25 Tage (33,46) zeigt sich ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Palantir.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Palantir verläuft derzeit bei 16,83 USD. Da der Aktienkurs bei 24,53 USD liegt und somit einen Abstand von +45,75 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 19,05 USD zeigt sich ein Abstand von +28,77 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Analysten bewerten die Aktie von Palantir auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 als Gut, 2 als Neutral und keiner als Schlecht bewertet. Das mittlere Kursziel liegt bei 19,67 USD, was einer Erwartung von -19,83 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit ein positiver Gesamtbefund für die Palantir-Aktie, wobei sowohl die Anleger-Stimmung, der Relative Strength Index, die technische Analyse und die Analysteneinschätzung zu einer positiven Bewertung führen.