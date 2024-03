Interessante Signale bei Overstock!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Beyond-Aktie bei 35,2 USD liegt, was einer Entfernung von +44,14 Prozent vom GD200 (24,42 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 28,27 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal aufweist, da der Abstand +24,51 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Beyond-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Beyond von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion ist zu diesem Schluss gekommen, nachdem wir die verschiedenen Kommentare und Äußerungen ausgewertet haben, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Hinsichtlich der Dividende liegt Beyond mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel (3,48 %) niedriger. Die Differenz von 3,48 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat Beyond in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,28 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien um 7,05 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -51,33 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" hatte eine mittlere Rendite von -1,55 Prozent im letzten Jahr. Beyond lag 42,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.