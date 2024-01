Interessante Signale bei Orange!

Orange-Aktie: Anleger-Stimmung und Branchenvergleich

In den letzten zwei Wochen wurde Orange von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der zahlreichen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Zusätzlich wurden exakt berechenbare Signale herausgefiltert, wobei 2 Gut- und 0 Schlecht-Signale gefunden wurden. Aufgrund dieser Auswertung erhält Orange eine "Gut" Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor liegt Orange mit einer Rendite von 6,77 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent, so dass Orange hier ebenfalls deutlich überdurchschnittlich abschneidet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orange liegt bei einem Wert von 29, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Orange aktuell 7, was eine positive Differenz von +7,54 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Orange eine "Gut"-Bewertung von Analysten.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Anleger-Stimmung in den sozialen Medien, eine überdurchschnittliche Performance im Branchenvergleich und eine solide Dividendenpolitik, was Orange als eine vielversprechende Aktie in der Branche "Telekommunikationsdienste" darstellt.