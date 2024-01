Interessante Signale bei Oracle!

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Die Diskussionen rund um Oracle in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwogen dabei die positiven Meinungen. Auch wurden vorwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Zudem konnten sechs Handelssignale auf dieser Ebene ermittelt werden, wobei ein Gut-Signal und fünf Schlecht-Signale festgestellt wurden. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Oracle als "Neutral" angemessen bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche erzielte Oracle in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,41 Prozent, was einer Outperformance von +9,53 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Oracle sogar um 11,17 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Oracle in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Oracle liegt bei 1,54 Prozent, was lediglich 0,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Software"-Branche bedeutet. Daher wird die Aktie von der Redaktion als neutrales Investment bewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oracle liegt derzeit bei 13,45, was 77 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert in der "Software"-Branche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.