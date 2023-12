Interessante Signale bei Ollie's Bargain Outlet!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie von Ollie's Bargain Outlet wird von Analysten neutral bewertet, basierend auf ihrer langfristigen Meinung. Insgesamt wurden 2 positive, 3 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Im letzten Monat gab es keine aktualisierten Einschätzungen seitens der Analysten. Das Kursziel der Aktie wurde auf 62 USD festgesetzt, was einer erwarteten Performance von -17,42 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 75,08 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, während die Redaktion ein neutrales Rating vergibt.

Aus technischer Sicht wird der Schlusskurs der Ollie's Bargain Outlet-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage mit einem Durchschnitt von 68,92 USD bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 75,08 USD, was einer positiven Veränderung von 8,94 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 75,55 USD, was einem nahezu unveränderten Schlusskurs (-0,62 Prozent) entspricht. Somit ergibt sich auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit "Gut" bewertet.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme negativer Kommentare über Ollie's Bargain Outlet in den sozialen Medien in den letzten Wochen an. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die geringere Frequenz von Diskussionen über das Unternehmen und die abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einem insgesamt negativen Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche hat Ollie's Bargain Outlet in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,95 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +44,06 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -0,76 Prozent, wobei Ollie's Bargain Outlet um 38,7 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten Ollie's Bargain Outlet Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Ollie's Bargain Outlet jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Ollie's Bargain Outlet-Analyse.

Ollie's Bargain Outlet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...