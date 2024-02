Interessante Signale bei Nuvation Bio!

Weitere Suchergebnisse zu "Nuvation Bio":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Nuvation Bio jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik eines Aktienkurses. Für Nuvation Bio liegt der RSI bei 17,5 und der RSI25 bei 29,03, was zu einer Einstufung als "Gut" für beide Zeiträume führt. Somit erhält die Aktie ein Gesamtrating von "Gut".

In den vergangenen zwölf Monaten haben 3 Analysten die Nuvation Bio-Aktie bewertet, wobei alle 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 5,17 USD, was einer potenziellen Steigerung um 160,94 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,98 USD) ausgehend entspricht. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nuvation Bio-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,55 USD liegt und der letzte Schlusskurs bei 1,98 USD, was einer Abweichung von +27,74 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,6 USD um +23,75 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung erfolgt. Somit erhält die Nuvation Bio-Aktie für die einfache Charttechnik ein Gesamtrating von "Gut".