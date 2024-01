Interessante Signale bei Nuscale Power!

Weitere Suchergebnisse zu "NuScale Power":

Die Nuscale Power-Aktie wird von Analysten langfristig als "Gut" eingestuft. Insgesamt liegen 2 positive Bewertungen vor, während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gibt. Es gab keine neuen Analysen in den letzten 30 Tagen, aber das Kursziel der Aktie liegt bei 13,25 USD. Dies würde eine potenzielle Performance von 360,07 Prozent bedeuten, da der aktuelle Kurs bei 2,88 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nuscale Power-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung gegenüber Nuscale Power in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit sechs negativen Tagen, sieben positiven Tagen und einem Tag ohne klare Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils negativ, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.