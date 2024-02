Interessante Signale bei Norwegian Air Shuttle!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Norwegian Air Shuttle Asa wird anhand des RSI der letzten 7 Tage und des RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 38,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Norwegian Air Shuttle Asa daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In den letzten zwei Wochen wurde Norwegian Air Shuttle Asa von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass Norwegian Air Shuttle Asa derzeit gute Ergebnisse erzielt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) zeigt eine Abweichung von +31,3 Prozent, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) weist eine Abweichung von +19,57 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Norwegian Air Shuttle Asa daher ein Rating von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.