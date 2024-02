Interessante Signale bei Norse Impact AB!

In den sozialen Medien wird derzeit viel über Harm Reduction diskutiert, und das Anleger-Sentiment ist überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen in den letzten zwei Wochen eine negative Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die diskutierten Themen vor allem negativ. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Harm Reduction-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 49,2 keine Über- oder Unterverkauft-Situation an. Daher erhält die Aktie auf Basis des RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Harm Reduction bei 0,01 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,0188 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +88 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,01 EUR, was ebenfalls zu einer Bewertung "Gut" mit einem Abstand von +88 Prozent führt. Somit ergibt sich eine Gesamtnote "Gut".

Für Anleger, die in die Aktie von Harm Reduction investieren möchten, bietet die Dividendenrendite keine guten Aussichten. Mit 0 % Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,9 Prozentpunkten erzielen Investoren einen geringeren Ertrag. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens "Schlecht" aus.