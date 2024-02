Interessante Signale bei Nipponisen!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Nippon Seisen wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergab eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde die Aktie in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den letzten Tagen diskutiert wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Nippon Seisen-Aktie am letzten Handelstag bei 5810 JPY lag, was einem Unterschied von +20,15 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 4835,48 JPY entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 5119,3 JPY über dem gleitenden Durchschnitt (+13,49 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nippon Seisen-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde auf 7- und 25-Tage-Basis für Nippon Seisen herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 15,79 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 25,47 ebenfalls eine überverkaufte Situation an, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Nippon Seisen-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

