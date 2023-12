Interessante Signale bei Nippon Yusen K K!

Weitere Suchergebnisse zu "Nippon Yusen":

Der Aktienkurs von Nippon Yusen Kk hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 44,6 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt um 19,15 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Nippon Yusen Kk eine Outperformance von +25,45 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Auch im "Industrie"-Sektor konnte das Unternehmen überzeugen, mit einer mittleren Rendite von 23,72 Prozent, lag Nippon Yusen Kk um 20,87 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Nippon Yusen Kk gesprochen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut", was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nippon Yusen Kk mittlerweile bei 3583,19 JPY liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4371 JPY liegt. Dies bedeutet eine Distanz von +21,99 Prozent zum GD200 und führt zur Bewertung "Gut". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 3931,42 JPY, was einen Abstand von +11,18 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Fundamental betrachtet ist Nippon Yusen Kk im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Marine) aus Sicht der Redaktion unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,19 liegt die Aktie 68 Prozent unter dem Branchen-KGV von 16,35. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.