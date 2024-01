Interessante Signale bei Mota-Engil SGPS!

Die Analyse der Aktie Mota-engil zeigt interessante Ausprägungen im Hinblick auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Mota-engil auf 2,63 EUR festgelegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,96 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +50,57 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 3,5 EUR einen Abstand von +13,14 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionen rund um Mota-engil auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen häufen sich die positiven Meinungen, ebenso wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der aktuell einen Wert von 77,42 aufweist, was auf eine Überkaufung hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 30, was als Signal dafür gilt, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".