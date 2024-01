Interessante Signale bei Mitsubishi Shoji!

Die Dividendenrendite von Mitsubishi beträgt derzeit 2,91 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,1 Prozent liegt. Aufgrund dieses Verhältnisses erhält Mitsubishi eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Mitsubishi in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 59,76 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +29,66 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors von 25,66 Prozent liegt Mitsubishi um 34,11 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält Mitsubishi in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt der Mitsubishi-Aktie bei 2161,22 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2353 JPY liegt, was einer Abweichung von +8,87 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Mitsubishi eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 2299,2 JPY, was einer Abweichung von +2,34 Prozent entspricht, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Mitsubishi auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mitsubishi liegt bei 6,61, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was als neutral betrachtet wird und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Mitsubishi in dieser Kategorie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen.