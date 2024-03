Interessante Signale bei MicroStrategy!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Microstrategy-Aktie stattgefunden. Alle 3 Bewertungen waren "Gut", während es keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen gab. Daher ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Microstrategy-Aktie. Dies bestätigt auch die kürzlich abgegebene durchschnittliche Empfehlung der Analysten - nämlich ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) für den letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel, das sich im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergibt, beträgt 755 USD. Bezogen auf den letzten Schlusskurs von 871,8 USD ergibt sich damit ein Abwärtspotential von -13,4 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält Microstrategy somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erhalten hat als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfahren hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Microstrategy-Aktie also ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 20,23 und liegt damit 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 59. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Was die Dividende betrifft, schüttet Microstrategy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software, nämlich 0 % gegenüber 2,21 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".