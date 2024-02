Interessante Signale bei Meta Platforms!

In den letzten zwei Wochen wurde die Meta Platforms-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine eher negative Anleger-Stimmung, die als "Schlecht" eingestuft wird. Zudem wurden 2 konkrete Schlecht-Signale herausgefiltert, die diese Einschätzung untermauern.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Meta Platforms-Aktie liegt bei 21,07, was auf eine gute Bewertung hindeutet. Auch der langfristige RSI25 beläuft sich auf 23,74, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut" hinsichtlich der Dynamik des Aktienkurses.

Analysten bewerten die Meta Platforms-Aktie aktuell überwiegend als "Gut". Von insgesamt 32 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten entfallen 30 auf "Gut", 1 auf "Neutral" und 1 auf "Schlecht". Auch für den letzten Monat überwiegen mit 15 "Gut"-Bewertungen die positiven Einschätzungen. Lediglich die durchschnittliche Kursprognose der Analysten weist auf ein Abwärtspotential von -8,53 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Meta Platforms-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung von Analystenseite.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Meta Platforms-Aktie der letzten 200 Handelstage um 52,79 Prozent gestiegen ist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von +26,95 Prozent auf eine positive Entwicklung hin. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating hinsichtlich der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Meta Platforms-Aktie, wobei die Anleger-Stimmung eher negativ und die langfristige Dynamik sowie die Analysteneinschätzungen überwiegend positiv ausfallen.