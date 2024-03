Interessante Signale bei Mercedes-Benz-Group!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung bei Mercedes-benz deutlich verbessert, während die Kommunikationsfrequenz leicht abgenommen hat. Die Bewertung der Aktie wird daher als "Gut" eingestuft. Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Mercedes-benz-Aktie positiv sind, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit neutral eingestuft ist. Wenn jedoch der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, wird die Aktie als überverkauft betrachtet, was zu einer positiven Gesamtbewertung des RSI führt. Im Branchenvergleich hat Mercedes-benz in den letzten 12 Monaten eine starke Outperformance gezeigt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

