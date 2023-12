Interessante Signale bei McKesson!

Die aktuelle Dividendenpolitik von Mckesson wird von unseren Analysten als schlecht bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen negativen Unterschied von -88,6 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Gesundheitsdienstleister" aufweist.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Mckesson mit einer Rendite von 20,85 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" um mehr als 39 Prozent darunter. Allerdings übertrifft Mckesson die mittlere Rendite der "Gesundheitsdienstleister"-Branche in den vergangenen 12 Monaten um 39,14 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Einschätzungen von Analysten der letzten zwölf Monate zeigen überwiegend positive Bewertungen für Mckesson, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 434 USD, was einer möglichen Empfehlung von -6,09 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (462,14 USD) entspricht. Insgesamt erhält die Mckesson-Aktie daher eine neutrale Empfehlung aus Analystensicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Themen über Mckesson diskutiert. Anleger interessieren sich vor allem für die positiven Aspekte der Aktie, was zu einer positiven Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt. In letzter Zeit standen vor allem "Gut" Signale im Vordergrund, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von Mckesson auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

