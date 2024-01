Interessante Signale bei MacroGenics!

Die Analyse von Macrogenics-Aktien durch insgesamt 3 Analysten ergibt, dass alle 3 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergaben einen Wert von 11,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 10,03 Prozent steigen könnte. Aufgrund dieser Analyse wird das Wertpapier als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich positiv gegenüber Macrogenics eingestellt waren. Es gab mehr positive als negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Macrogenics daher ebenfalls als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Macrogenics eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Macrogenics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (47) als auch der RSI der letzten 25 Tage (38,6) führen zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Macrogenics.