Interessante Signale bei Liveramp!

Die Stimmung und das Interesse an Liveramp haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, wie unsere Analyse zeigt. Trotz einer verringerten Aktivität in den sozialen Medien erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer misst, deutet jedoch auf ein gefallendes Interesse hin, weshalb Liveramp in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden Liveramp insgesamt 3 Analystenbewertungen zugeschrieben, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut". Diese setzt sich aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Trotzdem gibt es aus dem letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu Liveramp. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 33,67 USD, was einem Abwärtspotential von -9,77 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhalten wir eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im IT-Sektor hat Liveramp im vergangenen Jahr eine Rendite von 54,02 Prozent erzielt, was 42,48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt durchschnittlich 9,91 Prozent, wobei Liveramp aktuell 44,11 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

In Bezug auf die Dividende schneidet Liveramp mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (2,23 %) niedriger ab, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt, da die Differenz 2,23 Prozentpunkte beträgt.