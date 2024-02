Interessante Signale bei Liquidity Services!

Der Aktienkurs von Liquidity Services hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") mit einer Rendite von 13,4 Prozent um mehr als 229 Prozent verbessert. Im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,15 Prozent verzeichnete, liegt Liquidity Services mit 15,55 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Liquidity Services aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -5,12 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Liquidity Services von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen über Liquidity Services eher neutral diskutiert. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrieren sich die Anleger jedoch vor allem auf positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Liquidity Services liegt derzeit bei 25, was bedeutet, dass die Börse 25,44 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 53 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Basierend auf dem KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.