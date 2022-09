Interessante Signale bei Lattice Semiconductor!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Lattice Semiconductor, die im Segment "Halbleiter" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.09.2022, 09:18 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 51.3 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Lattice Semiconductor auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lattice Semiconductor-Aktie hat einen Wert von 99,19. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (65,92). Der RSI25 liegt bei 65,92, was bedeutet, dass Lattice Semiconductor hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Lattice Semiconductor.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Lattice Semiconductor als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Lattice Semiconductor vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 73 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 42,3 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 51,3 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Anleger: Lattice Semiconductor wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.