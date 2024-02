Interessante Signale bei LVMH!

Die Stimmung unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Kaufsignalen. Es gab 4 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton aktuell 771,59 EUR. Der Aktienkurs selbst liegt bei 782 EUR. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,35 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit 709,67 EUR, was einer Abweichung von +10,19 Prozent entspricht und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie beträgt aktuell 3, was auf ein überverkauftes Wertpapier hindeutet und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 48,96 Prozent erzielt. Das bedeutet eine Outperformance von +48,96 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die im Durchschnitt um 0 Prozent performten. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie 48,96 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

