Interessante Signale bei Kerry!

Die technische Analyse der Aktie von Kerry zeigt, dass trendfolgende Indikatoren darauf hinweisen, ob sich das Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, wird zur Bewertung herangezogen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 80,9 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 81,72 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+1,62 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Kerry-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung bei Kerry ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergibt 2 Schlecht- und 8 Gut-Signale, woraus sich ebenfalls eine "Gut" Empfehlung ableiten lässt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kerry-Aktie liegt bei 41, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (34,69) führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Kerry.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Kerry als unterbewertet nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 19,89 liegt die Aktie insgesamt 31 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der 28,76 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".