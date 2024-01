Interessante Signale bei KION GROUP!

Im Branchenvergleich konnte die Aktie von Kion in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,66 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 6,92 Prozent, was bedeutet, dass Kion eine Outperformance von +14,74 Prozent verzeichnete. Auch im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 5,96 Prozent, wobei Kion 15,69 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhielt Kion ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Kion von 36,9 EUR mit +5,55 Prozent Entfernung vom GD200 (34,96 EUR) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 33,88 EUR auf, was bedeutet, dass auch hier ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +8,91 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Kion-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert für die Kion bei 76,03, was als überkauft betrachtet wird, und somit eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie daher eine Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, sodass die Aktie von Kion mit einem "Gut" bewertet wird. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments geführt, da ein Überhang von Kaufsignalen festgestellt wurde.

Insgesamt zeigt sich also ein positiver Trend für die Aktie von Kion, sowohl im Vergleich zur Branche als auch bezüglich des Anleger-Sentiments.

