Interessante Signale bei Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock!

Die Jiangsu King's Luck Brewery Jsc-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet, wobei der aktuelle Kurs von 55,47 CNH einen Anstieg um 1,99 Prozent gegenüber dem GD200 (54,39 CNH) darstellt. Dies wird als "Neutral"-Signal in der charttechnischen Bewertung bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 48,52 CNH, was einem Kursanstieg von +14,32 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Jiangsu King's Luck Brewery Jsc-Aktie eine Rendite von -15,49 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche, die eine mittlere Rendite von -23,82 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit einer Rendite von 8,33 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass die Jiangsu King's Luck Brewery Jsc-Aktie auf 7-Tage-Basis überverkauft ist (RSI7: 27,46 Punkte), was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,87, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dadurch wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in diesem Abschnitt führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Insgesamt zeigt die Jiangsu King's Luck Brewery Jsc-Aktie eine positive Kursentwicklung und erhält überwiegend positive Bewertungen in den analysierten Bereichen.