Interessante Signale bei Jiangsu Huahong Stock!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsveränderung bei Jiangsu Huahong Stock lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht und deutet auf eine negative Änderung hin, was eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jiangsu Huahong Stock-Aktie zeigt einen Wert von 20, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 22,16, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Jiangsu Huahong Stock.

Die Anleger-Stimmung bei Jiangsu Huahong Stock in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,46 Prozent erzielt, was 11,98 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -14,46 Prozent, und Jiangsu Huahong Stock liegt aktuell 12 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.