Interessante Signale bei JM Smucker!

Die technische Analyse von J M Smucker zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 137,95 USD liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 125,78 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -8,82 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 115,65 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von +8,76 Prozent und signalisiert daher ein "Gut"-Signal. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral" Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Bewertung von J M Smucker in den letzten zwei Wochen. Dies basiert auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Gut" führt. Die Redaktion hat auch 4 "Gut"-Signale und 0 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von J M Smucker mit -20,89 Prozent mehr als 173 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter". Die "Nahrungsmittel"-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -12,03 Prozent, wobei J M Smucker auch hier mit 8,86 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in J M Smucker eine Dividendenrendite in Höhe von 3,69 % erzielt werden, was jedoch einen geringeren Ertrag von 0,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dadurch ergibt sich die Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.