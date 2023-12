Interessante Signale bei Intesa Sanpaolo SPA!

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Der Aktienkurs von Intesa Sanpaolo Spa hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 71,45 Prozent erzielt, was 71,45 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet. In Bezug auf Dividenden schüttet das Unternehmen derzeit 2,96 Prozentpunkte mehr aus als der Branchendurchschnitt, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intesa Sanpaolo Spa liegt aktuell bei 48, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Jedoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale auf der analytischen Seite festgestellt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Gut".