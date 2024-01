Interessante Signale bei Impact Healthcare Reit!

Die Analysteneinschätzung für Impact Healthcare Reit PLC ergibt sich aufgrund der Empfehlungen der Analysten der letzten 12 Monate. Insgesamt wurden 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen abgegeben, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Impact Healthcare Reit PLC liegt bei 116,5 GBP, was auf eine voraussichtliche Kursentwicklung um 30,61 Prozent hindeutet. Somit erhält die Aktie das Rating "Gut" auf Basis der Analysten-Untersuchung.

Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Impact Healthcare Reit PLC waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger überwiegend positiv gestimmt, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung rund um Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Impact Healthcare Reit PLC wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb eine neutrale Bewertung für das langfristige Stimmungsbild vergeben wird.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage für Impact Healthcare Reit PLC mit 89,99 GBP berechnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 89,2 GBP, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt deuten auf eine neutrale Bewertung im Rahmen der Charttechnik hin.

Insgesamt ergibt sich für Impact Healthcare Reit PLC eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.