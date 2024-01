Interessante Signale bei Hyatt Hotels!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hyatt Hotels-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 69, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 31,65 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Hyatt Hotels.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hyatt Hotels verläuft derzeit bei 113,5 USD, was der Aktie eine Einstufung von "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 128,37 USD, was einen Abstand von +13,1 Prozent darstellt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt +9,27 Prozent, was erneut ein "Gut"-Signal für die Hyatt Hotels-Aktie ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Hyatt Hotels-Aktie abgegeben, wovon alle 5 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Dies ergibt ein insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 133,6 USD, was ein Aufwärtspotential von 4,07 Prozent darstellt. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Hyatt Hotels somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Mit einer Dividendenrendite von 0,47 Prozent hat Hyatt Hotels momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.76%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche -2 beträgt. Daher erhält die Hyatt Hotels-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.