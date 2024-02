Interessante Signale bei Home Depot!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot Inc.":

Die technische Analyse der Home Depot-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 314,55 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 360,07 USD liegt, was einem Abstand von +14,47 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 340,64 USD, was einer Differenz von +5,7 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Zunahme positiver Kommentare über Home Depot. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer steht im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wird auch festgestellt, dass über Home Depot weniger diskutiert wird als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie dennoch ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Home Depot-Aktie liegt bei 31,11 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 43, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 23,26, was bedeutet, dass die Börse 23,26 Euro für jeden Euro Gewinn von Home Depot zahlt. Dies ist 38 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Home Depot-Analyse vom 04.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Home Depot jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Home Depot-Analyse.

Home Depot: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...