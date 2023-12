Interessante Signale bei Hochtief!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hochtief-Aktie liegt bei 69,73 und deutet somit auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 41, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Hochtief-Aktie in dieser Kategorie daher eine Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Hochtief-Aktie wird als "Gut" bewertet. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und obwohl es in den letzten Tagen keine starken Diskussionen zu positiven oder negativen Themen gab, wurden überwiegend positive Signale abgegeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hochtief-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 86,72 EUR, während der Aktienkurs bei 99,15 EUR liegt, was einer Überperformance von +14,33 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +1,86 Prozent, was einer Einstufung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt wird die Hochtief-Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich konnte die Hochtief-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 92,73 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt nur um 3,65 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +89,08 Prozent im Branchenvergleich für Hochtief. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance der Hochtief-Aktie mit 89,96 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.