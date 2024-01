Interessante Signale bei Hilton Food!

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Hilton Food-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 697,91 GBP verzeichnet, was einer Abweichung von +12,19 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 743,08 GBP über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +5,37 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedenkt. Insgesamt erhält die Hilton Food-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Laut Analystenkommentaren und Beobachtungen auf sozialen Plattformen war die Stimmung rund um Hilton Food überwiegend positiv, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Allerdings wurde in den letzten Wochen eine Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Hilton Food für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Hilton Food-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,3 Prozent erzielt, was 25,8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich "Nahrungsmittel" liegt die Aktie mit einer Rendite von 35,92 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.