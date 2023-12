Interessante Signale bei Hensoldt!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Hensoldt in Richtung Positiv festgestellt. Dies basiert auf einer Analyse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu positiven Themen aufzeigt. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit "Gut" bewertet wurde. Zusammenfassend erhält Hensoldt für diese Stufe daher insgesamt ein "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 70 Punkten, was darauf hindeutet, dass Hensoldt überkauft ist, und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,74, was bedeutet, dass Hensoldt weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen erhält das Hensoldt-Wertpapier in diesem Abschnitt daher ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hensoldt verläuft aktuell bei 30,27 EUR, während der Aktienkurs bei 23,9 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Hensoldt in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Die Analyse zeigt 0 Schlecht- und 9 Gut-Signale, was zu einer Empfehlung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung eine Gesamteinschätzung als "Gut".