Interessante Signale bei Henry Schein!

Die Gesundheitsdienstleister-Aktie von Henry Schein hat in Bezug auf die gezahlte Dividende und den aktuellen Kurs eine Dividendenrendite von 0 %. Dies ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 89,09 % als niedrig einzustufen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Henry Schein-Aktie ein Durchschnitt von 75,51 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 74,8 USD, was einer Differenz von -0,94 % entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter Berücksichtigung des 50-Tages-Durchschnitts von 69,57 USD liegt der letzte Schlusskurs über diesem Wert (+7,52 %), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten haben die Henry Schein-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 3 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung als "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 87,4 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 16,84 % ergibt und somit zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Henry Schein-Aktie liegt bei 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis (29,28) als überverkauft einzustufen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Henry Schein-Aktie basierend auf der RSI-Analyse.