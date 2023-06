Interessante Signale bei HCA Healthcare!

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Hca Healthcare weist am 23.06.2023, 01:49 Uhr einen Kurs von 286.98 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Gesundheitseinrichtungen" geführt.

Hca Healthcare haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Hca Healthcare wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 15 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hca Healthcare vor. Das Kursziel für die Aktie der Hca Healthcare liegt im Mittel wiederum bei 278 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 286,98 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -3,13 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Hca Healthcare insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Dividende: Bei einer Dividende von 0,83 % ist Hca Healthcare im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (2,45 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,62 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,93 liegt Hca Healthcare unter dem Branchendurchschnitt (88 Prozent). Die Branche "Gesundheitsdienstleister" weist einen Wert von 88,92 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

