Interessante Signale bei Guangzhou Grandbuy!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Maß für das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Guangzhou GrandGut-Aktie bei 61,9, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Bei Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 56. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist die Guangzhou GrandGut-Aktie mit einer Rendite von -22,98 Prozent eine deutlich unterdurchschnittliche Entwicklung auf. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite mit -22,88 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -0,09 Prozent. Dies führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Stimmungen wider. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Auf Basis dieser Informationen wird das Unternehmen als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Guangzhou GrandGut im Vergleich zur Branche Multiline-Einzelhandel mit 0 % deutlich weniger aus als der Branchendurchschnitt von 2,19 %. Dies führt zu einer negativen Einstufung in dieser Kategorie.