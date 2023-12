Interessante Signale bei Guanghui Logistics!

Die Einschätzung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben Guanghui Logistics auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien zu Guanghui Logistics diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei fünf konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen, von denen drei als "Schlecht" und zwei als "Gut" bewertet wurden. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, abhängig von der Intensität der Diskussion in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen. Bei Guanghui Logistics wurde eine starke langfristige Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guanghui Logistics-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +8,87 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine Abweichung von +9,18 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Guanghui Logistics-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis zeigt, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Guanghui Logistics.