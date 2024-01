Interessante Signale bei Guangdong Provincial Expressway Development!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Fall von Guangdong Provincial Expressway Development liegt das KGV mit 12,42 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet einen genauen Abstand von 0 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Verkehrsinfrastruktur" von 0. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 19,71 Prozent, was 18,62 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt -0,44 Prozent, während Guangdong Provincial Expressway Development aktuell 20,16 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Guangdong Provincial Expressway Development mit 8,46 CNH derzeit +2,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie mit "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +6,28 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,09 Prozent, was 2,78 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Guangdong Provincial Expressway Development-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.