Interessante Signale bei Green Plains!

Die Dividendenpolitik von Green Plains liegt derzeit 19,77 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Die Anlegerstimmung hingegen ist positiv, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Diskussionen über das Unternehmen geführt wurden. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Energiesektor hat Green Plains in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -34,92 Prozent erzielt, was mehr als 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Rendite von Green Plains mit 53,34 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Analysten ergibt eine positive Bewertung für die Green Plains-Aktie, da sie in den letzten zwölf Monaten hauptsächlich mit "Gut" bewertet wurde. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Insgesamt erhält Green Plains daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.