Interessante Signale bei Goodyear Tire & Rubber!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Goodyear Tire & Rubber-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 58. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 34,79), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Goodyear Tire & Rubber.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Goodyear Tire & Rubber-Aktie abgegeben, davon waren 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen führten, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben sich zu 14,27 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 1,69 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "Neutral". Zusammengefasst erhält Goodyear Tire & Rubber von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Aus technischer Sicht betrachtet, liegt der Kurs der Goodyear Tire & Rubber-Aktie mit 14,03 USD derzeit +8,01 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +9,95 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich für die Aktie von Goodyear Tire & Rubber folgendes Bild: Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Goodyear Tire & Rubber.